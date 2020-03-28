新冠肺炎全球大流行，19日起所有入境者都要居家檢疫14天，桃園2家防疫旅館使用率達83％，30日將有第3家業者加入，累計房間數可達531間，觀旅局長楊勝評強調全都是獨棟不混居，間間都有對外窗、獨立衛浴，包三餐只要2500至3000元，價格實惠且防疫全面到位。

桃園市目前有2家防疫旅館，合計提供381間房間，截至3月27日止已入住195人、預定者有124人，累計房間數319間，使用率超過83％，面對即將滿房，桃園市政府超前部署第3家防疫旅館，將於3月30日啟用，提供房間數可達531間，使用率從83％下降至60％。

桃園市觀旅局長楊勝評坦言一開始「很難推」，好不容易負責人肯、員工卻強力反彈，隨著返台人數暴增，員工知悉「不管理反而更危險」，加上負責人提供額外獎金補償員工、觀旅局整棟租下並舉辦員工訓練知悉操作過程，即順利推動，目前3家檢疫旅館共531間房，已入住加預訂者達319人，使用率約6成、3人檢疫期滿平安返家，因應疫情也已準備好第四家備用。

檢疫者入住期間，客房服務人員不入內清潔，三餐及相關物品皆採固定時間送至住房門口，再通知旅客領取，垃圾由旅客自行打包，在固定時間前放置於房門口，房務人員收取前，先行在外袋噴灑漂白水再集中清運。若旅客有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀或其他任何身體不適，立即通知衛生局後續診療救護，目前已有3人檢疫期滿平安返家。

桃園市所成立3家防疫旅館皆為獨棟不混居其他旅客、且客房均具有對外窗及獨立衛浴，徹底做好防疫工作，房價含三餐介於2500至3000元之間，由居家檢疫者自費，市府強調不但價格優惠且防疫措施也全面到位，做好萬全準備。

為嚴格把關並協助旅館業者接待居家檢疫人員，桃園市觀光旅遊局、衛生局、民政局及警察局外事科等單位至防疫旅館現場現勘並與業者演練如何接待檢疫旅客及發生症狀時的後送處理，旅客入住期間亦會由里幹事每日關懷，並由環保局協助防疫旅館環境消毒檢核。

市府也建立單一聯絡窗口，民眾入住均需透過居家檢疫關懷中心(電話：03-3335530或3336730，每日上午9點至下午6點)或衛生局防疫專線(0800-033-355)，確認居家檢疫身分後再轉介至防疫旅館，民眾無法自行與防疫旅館聯繫入住，目前接受桃園市民、外籍人士、離島及外島(澎湖、金門、連江縣)及屏東縣民入住。

(中時 )