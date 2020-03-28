動作喜劇《間諜速成班》請來職業摔角界巨星戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）飾演中央情報局幹員阿傑，他回想過去：「摔角生涯讓我又愛又恨，那是個競爭激烈又充滿敵意的環境，它讓我名利雙收，讓全世界知道我，但接下來的10幾年間，我變得孤僻，不相信任何人，眼前的朋友可能轉眼成為下一場擂台上相見的敵人。」

直到引退轉向好萊塢發展的那一刻開始，巴帝斯塔輕呼一口氣說：「我才意識到我擺脫了那個最糟糕的自己。」他坦言，在《間諜速成班》中飾演的情報員阿傑，就像當年的自己，不相信任何人、不想與人相處，隨時讓自己保持在體能的巔峰。

直到有一次任務搞砸了，上級指派他必須與女同事芭比執行一項簡單到不行的監視行動，這項大材小用的任務令他抓狂，但他卻在任務開始的第一天就被克蘿伊寇爾曼飾演的9歲小女孩逮個正著，為了不讓她走漏風聲，導致自己丟了飯碗甚至危及整個任務，阿傑只能任其予取予求，甚至必須教她如何成為一個間諜。

然而，巴帝斯塔卻做了一件暖心得足以讓克蘿伊寇爾曼永生難忘的事，她10歲生日那天，克蘿伊因趕工拍攝不能請假，巴帝斯塔決定給小女孩一個驚喜，當天中午他邀集所有劇組人員齊聚，除了給克蘿伊一個簡單的生日小蛋糕外，還貼心地播放劇組為她錄製的生日祝福影片，就在大家以為影片快要結束時，克蘿伊驚呼：「哇，是克里斯普瑞特！」接著是柔伊莎達娜、布萊德利庫柏與馮迪索，《星際異工隊》全組到齊，外加《蜘蛛人》湯姆荷蘭也祝她生日快樂！她說：「這無價的禮物讓我成為全宇宙最特別的女孩！我超開心！」

知道要《星際異工隊》與《蜘蛛人》這些明星齊聚為克蘿伊拍攝生日祝賀短片不是一件容易的事，導演忍不住問他怎麼辦到的，巴帝斯塔微笑地指著右手上臂說：「我秀了一下二頭肌，他們就答應我的要求，除了馮迪索。」他補充：「他很樂意幫忙。」電影4月1日上映。

(中時 )