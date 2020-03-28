新生代演員邱偲琹即使宅在家抗疫也要讓生活過得充實，每天變身為大廚，開始研究哪一種菜可以保存比較久，或是利用保鮮膜把蔬果包起來，再套一層塑膠袋後放至冰箱，可以讓蔬果保持新鮮且不易腐壞。

邱偲琹同時開發的另一個新技能，就是利用同一種食材研發不同菜色，挑戰1菜3吃，「例如我就比較常買耐放的高麗菜，切下這餐要使用的用量後，其餘用保鮮膜包起來在放冰箱，以往都用清炒，偶爾拿來煮湯，最近新研發的就是焗烤千層高麗菜。」

邱偲琹推薦好書《人間失格》。（周子娛樂提供）

其他在家的時間邱偲琹還會選擇看書，近期她閱讀了太宰治的《人間失格》，而她剛好正在準備的新戲角色，就是一位黑暗面很重甚至有病態的人，讀完這本暗黑系讀物，意外讓她更貼近角色狀態。

工作方面，邱偲琹與鄭人碩主演的電影《親愛的殺手》預計今年下半年上映，她在片中飾演壓抑又無助的女學生，與以往甜美可愛形象的她有非常大反差，希望透過這部片讓觀眾看到她全新的樣貌。

(中時 )