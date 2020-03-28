新竹市一名19歲林姓高中生，日前在臉書認識一名自稱是金流公司幹部的男子，對方表示，只要提供銀行帳戶給公司調度資金，並協助提領現款，就可以分享高額抽成，「領越多賺越多」、「保證合法」，林生心動加入，把自己銀行帳戶交給對方，並按照對方指示前往多處超商、銀行ATM領款，短短3小時就領出新37萬元給對方，自己則收到9000元酬勞，不料，隔天接到銀行通知，帳戶涉及詐欺已遭凍結，這才驚覺自己被人利用成為詐欺車手。

刑事局指出，詐騙集團經常利用少年思慮不周、想輕鬆賺錢的心態，引誘少年成為詐欺車手，去年遭查獲的少年車手就有602人，他們不僅要以詐欺共犯身分面對刑事調查，將來如遭法院判決有罪確定，更須負擔高額民事賠償責任，呼籲家長平時一定要注意孩子的言行與交友狀況，如果發現孩子經常出入網咖等複雜場所，或是突然有不明來源的金錢，就應該提高警覺，並適時提醒孩子建立正確法律觀念，切勿隨意將銀行帳戶或電信門號交給他人使用，更不可隨意替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團「替死鬼」。

警方表示，為了加強查緝詐欺車手，刑事局在官網建置「通緝令追追追-詐欺車手專區」，將詐欺車手在ATM提款或面交取款的畫面公開，民眾如有相關線索可立即撥打165反詐騙專線，後續將由案件承辦機關聯繫民眾進行嫌犯指認事宜，如因而緝獲詐欺車手，破案機關將核發獎勵金1萬元，希望透過警民合力打擊詐欺犯罪，讓詐欺車手無所遁形。

(中時 )