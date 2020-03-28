台中市觀旅局推薦民眾到東勢林場或谷關泡湯住宿過夜，即日起至4月30日前有多項優惠。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

迎接兒童節四天連假，防疫期間也可以出門曬曬太陽！台中市府觀光旅遊局規畫「山線鐵馬樂活之旅」兩天一夜行程，這條路線串連后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊，有歷史鐵道、河岸風景、山線自行車廊道，運動健身，提升免疫力。

觀旅局長林筱淇表示，位於后里與豐原之間的后豐鐵馬道，全長4.5公里，名列「十大自行車道經典路線」之一，與全長約12公里的「東豐自行車綠廊」相接，景色宜人，也有綠蔭提供遊客休憩，沿途更有九號隧道、夫妻樹廣場、花梁鋼橋、石岡水壩、零蛋月台及東勢客家文化園區等景點。

后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊起點與終點有許多租借自行車的店家，民眾可自行開車或搭乘大眾交通工具前往，租車後就能輕騎上路，非常適合闔家共騎。

東豐自行車綠廊終點為東勢客家文化園區，為昔日的東勢舊火車站，再向東行則可經過勢林巷到達東勢林場，東勢林場被譽為中部最美森林花園，四季皆有不同景致，從東豐自行車綠廊延伸到東勢林場的路線需要較佳體力，適合有爬山經驗且擁有登山車的車友挑戰。

林筱淇說，民眾可趁假日安排兩天一夜的輕旅行，順道暢遊谷關地區的七雄壯麗山景、千年五葉松並品嚐鱘龍魚等在地特產。

觀旅局也推薦在東勢林場或谷關泡湯住宿過夜，即日起至4月30日前有多項好康，包括泡湯99元起、消費送台中溫泉漫畫手冊，以及抽住宿券、湯屋券、泡湯券、水療券等各種住宿優惠，歡迎來台中享受大自然慢活的節奏。

(中時 )