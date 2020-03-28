龜丹水哥溫泉是在地最老牌業者。(莊曜聰攝)

水哥溫泉種植的花旗木經過矮化，適合賞花拍照，成為打卡熱門景點。(莊曜聰攝)

六二溫泉山房設備新穎，景色宜人。(莊曜聰攝)

庭園造景吸引遊客目光，想拍出美美網紅照。(莊曜聰攝)

南市府結合山區農特產及溫泉資源推觀光。(莊曜聰攝)

行銷南市山線觀光，台南市政府觀光旅遊局28日選在楠西區龜丹休閒體驗農園舉行記者會，邀民眾賞花旗木、泡湯強身，龜丹在日據時期就是泡湯場所，但不像白河關子嶺開發得早，初期僅有1、2家溫泉業者，近年才陸續有人投入，現在共有3家溫泉業者，加上委外經營的溫泉體驗區，市府希望結合山區農特產，及防疫時期民眾喜歡往戶外跑的心態，希望讓龜丹成為新溫泉美湯聚落。

楠西區龜丹蘊藏溫泉資源豐富，已知的就有臭泉、清泉、泥漿溫泉、碳酸氫鹽泉幾種，其中以有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉特別聞名，泉水溫度大約在34度左右，夏天也適合前來泡湯，周邊還有溫泉步道、環山步道，也可到鄰近的梅嶺風景區走走。

水哥溫泉暨龜丹休閒體驗農園有20年歷史，期間經過卡枚基、莫拉克風災侵襲，業者賴金瑞沒有放棄，他引進100多棵花旗木種植，目前約剩40棵，並以園藝技術讓樹身矮化，方便賞花、拍照，也成為熱門的打卡景點；開幕不到1年的天喜悅溫泉會館、六二溫泉山房設備新穎，有庭園造景、大眾池及個人湯屋等，也讓龜丹地區遊客人數逐年成長。

觀旅局長郭貞慧說，台南山區擁有豐富的觀光資源及優質農特產，龜丹地區目前有市府委外的龜丹溫泉體驗池，並有3家業者，提供戶外泡腳、泡湯或住宿等服務，民眾可趁著4天連假出遊泡湯強身防疫，龜丹溫泉體驗池連假期間，戶外泡腳區12歲以下免費入園。

市長黃偉哲說，新冠肺炎疫情雖衝擊觀光業，但在政府及民間協力下，努力守住現狀，觀光產業目前就像是潛水閉氣，比誰的肺部好，也如「田螺含水過冬」正在度小月，但要做好準備，疫情總會過去，如果再拚起來就要憑真本事。

(中時 )