中天聲明：

新冠肺炎疫情全球大流行，台灣確診數已經來到267位，面對疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3/26在記者會上提醒，未來的確診數會持續增加，要過8天以後才會逐漸平衡。

指揮官陳時中的說法，從3/26開始到4/2這8天，是台灣守住第二波疫情最關鍵的8天，今天是進入關鍵倒數6天，中天新聞於3/28上午整點新聞鏡面將關鍵倒數6天，誤植為封台倒數6天，特此更正致歉。

在防疫的關鍵時刻，中天新聞呼籲全民團結配合指揮中心，全力做好防疫工作。

(中天)