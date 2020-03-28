中天聲明 16:342020/03/28 中天 中天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天聲明：誤植「封台倒數6天」 特此更正致歉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天聲明： 新冠肺炎疫情全球大流行，台灣確診數已經來到267位，面對疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3/26在記者會上提醒，未來的確診數會持續增加，要過8天以後才會逐漸平衡。 指揮官陳時中的說法，從3/26開始到4/2這8天，是台灣守住第二波疫情最關鍵的8天，今天是進入關鍵倒數6天，中天新聞於3/28上午整點新聞鏡面將關鍵倒數6天，誤植為封台倒數6天，特此更正致歉。 在防疫的關鍵時刻，中天新聞呼籲全民團結配合指揮中心，全力做好防疫工作。 (中天) #倒數 #中天 #關鍵 #聲明 #新冠肺炎 #疫情 #大流行 #台灣 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒回馬槍 再襲亞洲 01:202020/03/24 國際大事 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 新聞 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 高雄路平又引話題 高雄里長：這就是韓市長的中華路！ - 政治 為這件事 段宜康向馬英九表達「最高歉意」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。