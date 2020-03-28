潭子消防分隊長黃柏軒（右）簡介作業安全警報器的使用方式。（王文吉攝）

潭子消防分隊長黃柏軒（右）說明，人員停止活動持續約30到35秒，「救命器」即啟動90分貝警報音。（王文吉攝）

潭子白雲獅子會捐贈個人安全警示器、抗火燃護目鏡及防護手套等。（王文吉攝）

潭子白雲獅子會充實義消裝備，裝贈22具GRACE作業安全警報器。（王文吉攝）

打火弟兄衝鋒陷陣與祝融拚鬥，警消配備齊全，義消則較不足。台中潭子白雲獅子會28日捐贈個人安全警示器給潭子義消分隊，提供義消穿戴，於遇險時發出求救警報聲響。由於新冠肺炎持續發展，白雲獅子會另捐贈抗火燃護目鏡及防護手套，提供救護員個人防護使用。

為保護義消，避免進入火場救災時失聯，台中潭子白雲獅子會發動獅友募捐，不到1周募得9萬4千元，共採購22具GRACE作業安全警報器，捐贈給潭子義消分隊；由於救護員接觸感染源機會較高，潭子消防隊也獲贈50副抗火燃護目鏡及2000只防護手套，充實第一線防疫能量。

潭子白雲獅子會長黃嬌鑾表示，自己的兒子擔任消防替代役，深知義消裝備較為不足，因此發起捐贈「救命器」公益活動，獲得獅友們熱烈響應。台中市消防局第一大隊副大隊長楊世葆感謝獅友2016年捐贈閃爆燈，再度捐贈作業安全警報器，讓義消進入火場獲得保障。

作業安全警報器內置高靈敏度動作感應器，可偵測配戴人員活動狀況，當人員停止活動持續約30到35秒，即啟動90分貝警報音，可指引支援人員營救方向。此外，警光警報也可由配戴人員於緊急狀況時手動啟動，使用簡單。

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