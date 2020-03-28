台中市研考會主委吳皇昇指出，霧峰區地方創生計畫獲得國發會工作會議審核通過，對霧峰區是強而有力的鼓勵。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府研考會主委吳皇昇日前率隊與霧峰區長北上出席國家發展委員會「行政院地方創生會報」工作會議，提案爭取霧峰區地方創生2億3800萬發展經費，獲國發會正面回應，市府表示，國發會除同意地方農會提案申請國發基金，交通部觀光局也同意以1080萬上限來補助霧峰生態園區的規畫。

霧峰區有香米故鄉的美名，在地生產優質台農71號「霧峰香米」，其農特產有香米加工的初霧清酒，以及全國最大產量的金針菇、龍眼等，同時具備霧峰林家、台灣省議會紀念園區等知名文化景點，這幾年來卻不敵人口集中都會區的趨勢，造成人口老化及當地就業減少的兩大問題。

市府指出，以當地知名的農特產品，結合人文地理特色，吸引青年、協會或企業來霧峰區投資、開創新事業，將是霧峰區地方創生的重中之重。

吳皇昇感謝霧峰農會和霧峰區公所的通力合作，霧峰地方創生的計畫以在地香米製作的初霧清酒為亮點，由霧峰區農會酒莊主導的初霧酒廠二廠可望獲得國發基金的青睞，預計將進行後續投資。

此外，霧峰生態植物園區，將利用既有的森林生態，開發具有旅遊、環境及休閒機能兼具的台中後花園，預期能帶動霧峰區觀光與周邊就業人口的發展，這部分也獲得交通部觀光局的同意。

研考會強調，台中市有6個地區優先推動地方創生機制，並輔導各區辦理計畫提案，除此之外，針對其他地區在地居民及區公所自發提出的計畫案，中市府也將積極整合資源，盡全力促成地方生機、生產、生態和生活的提升。

吳皇昇指出，霧峰區地方創生計畫獲得國發會工作會議審核通過，對於中央、地方的攜手合作有相當的意義，對霧峰區是強而有力的鼓勵。

他說，市府今年度成立「地方創生專案管理平台」，藉平台整合市府各局處及區公所資源，尋求企業、團體的支持，結合大學社會責任來輔導地方創生計畫執行與控管，藉此提升地方創生推動能量，盼能成功翻轉城鄉，創造奇蹟。

(中時 )