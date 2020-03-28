新冠病毒肆虐全球，自香港出現首例疑似人傳狗的案例後，如今傳出人傳貓！比利時衛生官員27日表示，境內一隻寵物貓遭到飼主傳染，為目前已知首例人傳貓案例。

據《紐約郵報》報導，位於比利時列日（Liege）的獸醫學院（Faculty of Veterinary Medicine）研究人員發現境內人傳貓個案，表示在其飼主確診一周後，這隻貓開始出現如不停腹瀉、嘔吐、呼吸困難等的新冠病毒症狀。

雖然世界衛生組織先前宣稱「沒有證據顯示如貓狗或其寵物會傳播新冠病毒至人類」，但香港先前傳出類似案例，在篩檢與病毒帶原者同住的17隻狗和8隻貓後，發現兩隻狗驗出新型冠狀病毒陽性反應。

對此，比利時疫情發言人安德瑞（Emmanuel Andre）表示，這起「獨立個案」研判是在「動物和染病人類密切接觸」後發生。病毒會由人類傳給動物，但「沒理由認為動物會成為社會中疫情傳播的媒介」。

比利時「國家動物保護會議」也表示，寵物目前是否會對人類感染新冠病毒而言並無威脅，且強調「動物並非這場瘟疫的載體，沒有理由拋棄動物」。

(中時電子報)