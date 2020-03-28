辛龍形容喪妻之痛撕心裂肺。（圖／中時資料照片）

李國修7年前病逝。（圖／中時資料照片）

王月發文。（圖／翻攝自王月（月姐）臉書）

44歲國標舞女王劉真與病魔奮鬥了45天，不幸於本月22日逝世，辛龍先前用撕心裂肺四字形容目前感受，吳宗憲更透露辛龍心情低落，甚至偶爾想不開，讓人很擔心。王月7年前同樣歷經喪偶之痛，今(28日)她發文，表示自己相當明白辛龍的心情，心像破了一個大洞，想到就巨痛，但不忘提醒辛龍振作，要接承劉真遺留下來的功課，讓世界更美好。

王月與李國修鶼鰈情深，2013年李國修不敵大腸癌病逝，享年57歲，王月今發文表示，她和辛龍主持過節目，也和劉真一起當過評審，想對辛龍說的是：「月姐深深了解你現在的感受，怎麼心就破了一個大洞，一想到就會巨痛⋯但此刻你必須轉念」。

王月說，劉真就像吳宗憲所說羽化成仙，接下來重要的是讓她的逝去「重如泰山」，劉真一輩子最愛的就是跳舞，最喜歡看到走出舞蹈教室的學生，臉上多了份自信的笑容，劉真做的每件事都是為了讓世界更美好，因此，王月喊話辛龍要努力接承這份責任，劉真和辛龍都是彼此最在乎的人，所以辛龍更應該為了劉真在乎的事好好走下去，「她在乎的是她的女兒、她的家人、她的學生好友和關愛她的社會大眾，所以辛龍沒有時間哀傷，你有更大的責任帶領大家走過這一切」。

最後，王月表示，期待國修老師和劉真老師能在天上相遇，兩人說不定還可創造一部無與倫比的精彩歌舞劇，最後下HASHTAG說「永愛劉真」、「霓霓爸爸加油」、「面對將會有的更多變故，我們必須有更大的思考和勇氣」，網友表示：「想必當初月姊是這樣告訴自己的」、「月姐說得真好」。

(中時電子報)