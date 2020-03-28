防疫滴水不漏、彰化縣超前部署，即日起全面清查全縣醫療院所、照護式機構員工的同住家屬有無境外返國旅遊史，若有員工家人正在居家檢疫期間，該名員工亦必須同步列冊進行健康管理監測。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化》超前部署防堵疫情 彰縣擴大監測照護機構員工家屬 圖

謝瓊雲／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免機構內群聚感染發生，彰化縣長照機構人員很早就接受縣府禁止出國禁令，彰化縣衛生局超前部署，再通令全縣各醫療院所及長照機構全面清查機構內員工之同住家人，有無14天內境外返國之旅遊史。

考量國內醫療院所、住宿式長照機構日前已出現員工確診案例；為避免照護機構內高風險住民發生院內群聚感染，若機構員工之家人有14天內境外返國之旅遊史，彰化縣衛生局要求機構針對該員工列冊健康管理，並予以適度調整該員工在院內的工作內容與範圍，同步監測該員工健康狀況直到其同住家人結束居家檢疫為止。

衛生局長葉彥伯說，雖然醫療院所、機構員工不能出國，但與員工同住家人的旅遊史資訊卻無法直接掌握，因此本次清查重點為員工的同住家人，要求員工詳實、主動提報單位主管，若有家人近日因入境返國進行居家檢疫，該名員工須落實每日量體溫、並監測有無呼吸道感染等症狀，均需留下紀錄。一旦從事醫療照顧工作人員出現發燒或呼吸道症狀，被醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需立即採檢、調整工作，全面防堵、杜絕院內感染缺口。

若違反上述規定，根據傳染病防治法相關條文，醫療機構違規者將可處罰6萬元到30萬元，長照機構則可處1萬元到15萬元，或可勒令暫停所有業務直至改善。葉彥伯強調，若醫護、照護人員生病依然上班，或拒絕採檢，將依法處予3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局再次呼籲，防疫期間，醫療機構及長照機構員工同住家人若正處居家檢疫期間，應嚴格落實健康監測，若其間員工有發燒症狀，應配合接受採檢、不得拒絕，如間隔超過24小時、連續2次採檢都呈陰性，且退燒超過24小時、呼吸道症狀也獲緩解，經醫師評估同意後，才能恢復上班，除避免因連續14天無法上班，造成照護人力短缺，亦可保障院內感染管制，維護病患、住民健康。

(中時 )