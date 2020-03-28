藝人蔡昌憲為自家堂兄蔡家源所飼養的貢寮鮑贊聲。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市漁二代蔡家源，畢業後返鄉接手家中養殖事業，一度因貢寮鮑發生疫病，轉行當水電工，在貢寮漁會、養殖戶們輔導下，重返養殖鮑魚行列，更結合量販店、網路平台多元行銷，今年3月他實現夢想，新建屬於自己的「大鼻子號漁船」，停靠於澳底漁港，他開心說道，「希望每次出航都能滿載而歸！」

蔡家源綽號大鼻哥，出生於新北市貢寮區美灩山漁村，從小追隨父親腳步，經常到養殖池幫忙養九孔，長大後離鄉求學，假日只要得空，經常回家幫忙，對於貢寮鮑養殖相當熟絡，是位跨足養殖及捕撈漁業的青年漁民。

「一度轉行當水電工！」蔡家源說，2003年間貢寮鮑發生疫病，許多養殖戶頓時失去生計，他也轉行從事水電工作，所幸在新北市政府、貢寮區漁會和養殖戶們努力下，貢寮鮑產業逐漸復甦，他又重返養殖行列，並藉由通過產銷履歷驗證、使用生產追溯條碼等，加強消費者信心，並與量販店合作以及網路等多元行銷，創造更大利潤。

蔡家源認為，近年在產官學共同努力下，貢寮鮑養殖是能永續經營的行業，可惜現在願意返鄉從事漁業的青年仍是少數，主要還是老一輩在做，盼能鼓勵願意返鄉的漁二代及青年，一同加入貢寮報養殖行列，讓在地品牌繼續發光發熱。

(中時 )