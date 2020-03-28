義大利新冠肺炎疫情慘重，一日病逝近千人。教宗方濟各27日在聖伯多祿廣場舉行一場感人的、孤獨的祈禱儀式，敦促世界各國將這場危機視為對團結的考驗、對價值觀的警示。他說，冠狀病毒使所有人「同舟共濟」。

教宗說：「深深的黑暗籠罩著我們的廣場、街道和城市。」 教宗首先在聖伯多祿教堂的台階上，對著雨中空無一人的廣場演說，然後，非同尋常地進行了通常每年只做兩次的全球祝福。

美國之音報導，教宗說：「它奪走了我們的生命，使一切充斥著震耳欲聾的沉默和令人痛苦的空白；它飄過時讓一切都陷入停頓；我們感到它在空氣中……我們害怕而迷茫。」

梵蒂岡稱該儀式為「瘟疫時期的非凡禱告」，是對義大利政府幾分鐘前宣布該國冠狀病毒死亡人數激增至9000多人的傷感回應。

這種形式的祈禱儀式一般每年舉行兩次，通常會吸引成千上萬的人來聆聽。由於新冠肺炎大流行，整個廣場已被關閉。這一次，教宗方濟各獨自一人對著台下空曠的廣場講話。

他說：「我們所有人都脆弱而迷茫，但同時又都至關重要和不可或缺，我們所有人都被召喚要齊心協力，我們每個人都被他人需要而給與安慰。」

他稱讚醫生、護士、超市員工、清潔工、護理人員、運輸工人、警察和義工，說他們正在「書寫我們時代的決定性事件」，而不是世界富豪和名流。

這位引領全世界13億羅馬天主教徒的領袖在木製十字架前祈禱，該十字架通常被保存在羅馬一座教堂中，只在舉行特殊儀式時才被請到梵蒂岡。

根據宗教傳說，羅馬1522年的瘟疫，是在這個十字架被舉著在羅馬各街道上巡遊了16天之後，才開始消退的。

(中時 )