老字號彭園新竹館驚傳吹熄燈號，因新冠肺炎疫情衝擊營業，彭園新竹館在粉絲頁宣告3月底起暫停營業，文中表示因租約將屆，但因房租價格過高未能與房東達成共識，加上疫情衝擊，不得已只能停業。對於疫情衝擊，全台各會館正常營運不受影響，新竹館也將持續尋覓合適落腳處，再與眾人見面。

彭園新竹館是知名婚宴場所，搶手程度幾乎要一年前就先預約，但這波疫情吹垮婚宴會館產業，彭園新竹館從疫情開始後，退訂數量高達9成，加上政府建議停辦百人室內會議，讓這老字號婚宴會館也撐不住了。

疫情以來，彭園新竹館假日退訂桌數從一日百桌僅剩十幾桌，每月燒錢約5、600萬，讓苦撐多時的會館無力再營運，決定3月底就結束營運。不過彭園新竹館在臉書公布原因為租約將屆，只是房租價格過高加上疫情衝擊，只能暫停營運。

彭園新竹館坦言，確實主要還是疫情衝擊，導致退訂桌數攀升，才忍動決定歇業。目前已通知訂桌新人退款，至於未來是否重新營運？彭園新竹會館表示要看這波疫情過後，才會選定時機決定重起爐灶。至於彭園集團旗下各會館皆正常營運不受影響。

不少民眾得知消息十分惋惜，紛紛留言表示自己的婚宴跟大型活動就是在彭園新竹館舉辦，「菜色跟服務都獲一致好評」，「充滿回憶的會館」要結束很捨不得，也有網友期待疫情過去後，彭園新竹館能縮小規模重新營業。

(中時 )