中華大學的紫藤花享有盛名，不僅被媒體列為10大校園瘋賞花必朝聖景點之一，每年3月至4月之間，一串串的紫藤花攀附在木架上，景致優雅迷人，更是網美朝聖拍照的打卡景點。不過因近期疫情影響，周末想進入校園賞花的民眾須配合量測體溫並協助填寫健康聲明書才能入內。

春天腳步到來，全台掀起一股追花熱，尤其近來是紫藤花盛開期，像是新埔紫藤居頗負盛名，年年吸引觀光客朝聖，但賞紫藤花可不只有到新埔才有，中華大學校園內的紫藤花也正悄悄綻放。

中華大學校方透露，走進校園大門，順著左側的林蔭步道向前行約3分鐘左右，依著管理學院綠色草坪旁的木棚，就可看見盛開的紫藤花，串串紫色花朵迷人，吸引許多師生及社區民眾駐足觀賞，也有許多攝影愛好者於假日遠道而來，到學校取景拍攝。

不過近期受到新冠肺炎疫情影響，遊客進入到校園皆需要配合量測體溫，也需協助填寫健康聲明書才能入內，對於想要在周末假期到學校追花的攝影愛好者及賞花民眾要特別注意。

校方表示，中華大學校園風景如畫，一年四季都有不同風貌，春季時由紫藤花、黃金風鈴木、油桐花等接力開花，各式花朵由紫到黃、由黃轉白，讓校園每一個角落都充滿驚奇。

(中時 )