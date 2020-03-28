新型冠狀肺炎疫情持續在全球蔓延，先前網路名人黃瑽寧醫師在臉書上發起了「#十二街洗手挑戰」，歌手王心凌28日也接下挑戰分享洗手舞影片，當中王心凌綁著俏麗馬尾，跟著音樂節奏邊跳「洗手舞」，跟著7字洗手口訣「內」「外」「夾」「弓」「大」「立」「腕」一一作示範，隨著動作她更擺出甜美可愛表情讓許多粉絲紛紛留言「女神太可愛」「我會好好洗手的」。而該活動先前包括賈靜雯、柯佳嬿、喻虹淵等人都響應。

由於近日因疫情關係不少活動延期，王心凌也利用時間到健身房運動，維持基本體力以及增加抵抗力，王心凌透露該影片是在運動後，素顏加上隨意綁上馬尾拍的，她呼籲粉絲「疫情非常時期，更要勤洗手和正確帶好口罩」。過去多以長髮造型，日前她也剪去10公分長髮變為中長髮，她笑說是抗疫生活小確幸「沒有特別原因，整理頭髮換換心情」，新造型一出也讓許多粉絲大讚。

王心凌一一示範洗手舞「7字洗手口訣」。（翻攝臉書）

(中時 )