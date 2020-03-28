天氣驟變，2男1女兩艘獨木舟28日中午於澎湖蒔裡海域出海，卻體力不支無力返航，巧遇澎湖海巡隊艦艇巡邏，即刻救援避免意外。
連日澎湖氣候變化大，前天海上大濃霧幾乎伸手不見五指，昨日下午突然颳起大風，海象差、平均風力7-8級、陣風高達10級，海巡署還特地警告提醒漁民注意安全。
詎料，28日中午12時許，3名分別來自桃園及宜蘭的男女遊客，或是自恃水性佳恣意下水，划乘2艘獨木舟從馬公青灣潛水中心出海，結果約莫1個小時就發生狀況。
礙於海面風浪大水流強，3人隨後體力不濟，無法自行划回岸上，獨木舟隨波逐流越漂越遠，正當大夥驚慌失措之際，恰巧澎湖第八海巡隊10020巡防艇巡邏經過蒔裡海域，船上3人急忙以划槳畫圈示意求救，解決危機。
海巡人員考量現場海象轉趨惡劣，獨木舟隨時可能翻覆之虞，搶救情況急迫，立即施放碰墊至海面上，讓獨木舟3人先抓住碰墊，再協助將人救起。
同時嚴防防疫疏漏，被救起3人進入船艙前先測量額溫確定無發燒情形，再給給予口罩及酒精消毒，兩艘獨木舟則協力拖至艇上後甲板放置，人船一併載回隊部碼頭。
(中時 )
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