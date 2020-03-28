羅志祥疑似和好周揚青，小倆口同款特效短片隔空放閃。(取自微博)

羅志祥、周揚青日前被爆8年戀情陷危機，論及婚嫁的兩人突然在社群網站長達3個月零互動，男方經紀公司更回應：「藝人私事不回應。」令分手傳言甚囂塵上。只是近日又有網友發現，小倆口疑似悄悄和好，拍了同款特效短片，隔空放閃。

周揚青近日「巧合」與羅志祥在社群網站都上傳了一段使用同款APP特效的大頭影片，而羅志祥的好友關注列表也只有周揚青一個人，種種跡象都被粉絲視為和好象徵，打破分手傳聞，也樂得開心獻上祝福，等著偶像戀情開花結果。

羅志祥2015年被拍到和周揚青住同間飯店，他連續兩晚跑到女方房間過夜，羅志祥隨後認戀，兩人一度論及婚嫁，周揚青甚至已稱呼羅母為「媽媽」，沒想到近日卻爆出兩人口角，周刊報導，兩人大吵主因離不開結婚2字，而周揚青先前親上火線，否認買水軍黑小豬，強調：「我不是那種搞小動作的人，我喜歡正面剛」，至於分手了沒不願多說。

另有爆料指出，羅志祥和周揚青先前8年戀情亮起紅燈，主因是和男方花心有關，女人緣太好讓周揚青沒安全感，還有人指兩人疑似在網上隔空交火，小豬拍影片旁白卻配上：「沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏」，疑諷承認過整形的周揚青，周揚青則穿了穿了FOG的上衣，而羅志祥的品牌過去被指有抄襲FOG的嫌疑。

(中時電子報)