國民黨發言人黃裕鈞。（國民黨提供）

國民黨發言人洪于茜。（國民黨提供）

國民黨發言人江怡臻。（國民黨提供）

國民黨發言人盧宸緯。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣力推數位化，公布第一波黨務人事當晚，便邀請祕書長李乾龍、組發會主委葉壽山、文傳會主委王育敏開直播，國民黨今天表示，國民黨粉專下週二將邀請5位年輕發言人團首度亮相，邀網友辛辣提問，開直播大玩「真心話大冒險」，此外，也將開設「日常系KMT」、「KMT cares」、「啟臣面對面」等系列性直播。

國民黨下午發新聞稿表示，下週一中午12點將於國民黨粉專進行「日常系KMT」首播，由國民黨發言人洪于茜主持，並邀請國民黨副秘書長謝龍介作為來賓，面對網友辣評，暢談一週時事。

國民黨也預告下週二中午12時為「發言人的真心話時間」特輯，邀請陳偉杰、江怡臻、盧宸緯、黃裕鈞、洪于茜等5位發言人團成員共同參與，也是發言人團首次合作，該特輯將透過真心話大冒險遊戲進行，歡迎大家透過公告之匿名箱向各個發言人提問，只要附上欲提問的發言人姓名以及問題並送出問卷，隨即完成提問動作。（匿名提問連結：https：／／peing.net／zh-TW／e4cb8b265853fa？event=0）

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