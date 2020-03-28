南韓日前爆出「N號房」事件讓震驚國際，也激起南韓社會公憤，隨著事情的曝光，大陸一位知名博主就因此號召粉絲們一起舉報這些「兒童色情網」，許多網友知道後紛紛響應，這些網站也讓網友相當憤怒，網友生氣的說「這些人都沒有子女嗎」、「不怕有報應嗎？」揚言要檢舉下去！

新京報報導，大陸互聯網上長期存在著兒童色情網站。其中一家的會員數竟然800多萬人，另一家甚至每3~4分鐘就增加一名會員，群眾相當龐大！他們透過鼓勵使用者上傳兒少裸露的相關影片、分享網址來獲永久會員。而觀看者只需要花費幾百元就可以觀看這些內容。

日前大陸一位知名博主的「大V」，舉報了多家兒童色情網站後引發關注。這名博主介紹，他陸續接到許多粉絲私信，稱芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散佈兒童色情內容。他決定公開號召網友一起舉報。

一名長期關注兒童權利保護的網友黃先生表示，自己是一名女孩的父親，一次無意間在網上看到這些兒童色情內容的資訊後，便開始長期舉報這些網站，她難過的說「一些孩子才上小學，就這樣被騙著拍這些內容，太痛心了。」黃先生說，他印象最深刻的是，一名小女孩，被多人強迫脫掉外衣。

不過他也無奈的說，這些網站更換網址的速度太快了。網友舉報，老的網址被封，但新的網址緊接著就會出現，甚至這些網站會同時掛出多個網址，也只能做長期的抗爭了。

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(中時電子報)