年僅25歲的黃渝婷，是三峽天芳茶行的第5代傳人。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

民眾體驗揉茶、手工炒茶等過程。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

年僅25歲的黃渝婷，是三峽天芳茶行的第5代傳人，原在體育場工作，不捨家人做茶辛勞，前年毅然返鄉幫忙，負責製茶品管、包裝作業等工作，除了著名的碧螺春、蜜香紅茶外，也推出桂花綠茶、柚花紅茶及玫瑰紅茶等創意茶品，傳承茶行百年製茶技術，也為茶行注入年輕能量。

「喝茶、品茶都是生活一部份！」黃渝婷表示，一開始回到傳統產業難免陌生，所幸在同行前輩的照顧下，體會到製茶的辛苦，學習、收穫良多，像是在展售過程中，不僅要與客人搏感情，更要以茶會友，因為每位客人喝茶口味、習慣不同，學習到多樣的泡茶技巧，推銷自家產品之餘，也能向民眾介紹三峽茶葉特色。

新北市農業局指出，黃渝婷在銷售方面也很有想法，她利用自家茶園推出茶園巡禮，開放民眾採茶、參觀製茶廠，還能動手體驗揉茶、手工炒茶等過程，她除了向遊客解說茶園生態及製茶技巧，同時招待茶行的特色茶葉，結合傳統及創意，為茶行注入年輕新能量。

新北市農業局表示，目前天芳茶行種植面積達2公頃，配合鄰近茶農契作，年產約6000至1萬斤，產季從3月至12月，春季、冬季主要為綠茶及碧螺春，夏季則是蜜香紅茶，去年榮獲「新北好茶碧螺春茶」的特等獎，除了店面、市集等實體通路外，也結合各式電商平台銷售，做出好口碑。

(中時 )