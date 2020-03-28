疫情來襲，許多家長擔憂密閉空間容易感染，因而將假日郊遊行程轉移至戶外空間，其中高雄市立壽山動物園寓教於樂皆具，佔地廣大寬闊，變成家長防疫期間的「遛兒」第一首選，假日平均前來參觀人數高達3千多名，讓小朋友邊玩邊學，拉近與大自然的距離。

雖然疫情尚未緩解，但每逢假日家長總是希望多帶學孩子出去走走，增進親子感情，屬於室外空曠又富有教育價值的壽山動物園成為首選之地，根據園方統計，若天氣好假日2天，可能會有近萬人湧進動物園，真正影響入園人數的反而是天氣部分。

營運股股長謝忠麒表示，疫情多少還是有些許影響，但不是特別顯著，加上動物園是戶外空間，原本要帶孩子們到其他密閉場館參觀的家長，反而會改至動物園遊玩，相形互補之下近期來動物園的民眾並沒有下滑，反而下雨天遊客人數會大大減少。

儘管如此，為了全力防止疫情進入動物園，園方每天都會做定期消毒，特別會在公共廁所、圍牆、欄杆等民眾可能接觸的地方做最更深入的消毒工作，也宣導民眾戴口罩、勤洗手，入園前也派人在入口處量體溫，防疫工作相當嚴謹。

(中時 )