甘鈞睿（左）難忘阿嬤的好手藝，向他的母親（右）討教客家米食的製作訣竅。（巫靜婷攝）

傳統客家米粽香氣十足，甘鈞睿平時就與母親分工炒料、包粽。（巫靜婷攝）

甘鈞睿仔細將蒸盤上水瀝乾，蒸氣直撲臉龐。（巫靜婷攝）

甘鈞睿放棄近百萬年薪，回到獅潭老家創業，研發不同的客家米食闖名號。（巫靜婷攝）

甘鈞睿復刻兒時的好味道，並加入養生概念，融入地瓜、紫米、艾草、南瓜等食材，製作不同顏色的客家米食。（巫靜婷攝）

傳承客家好味道，30歲的甘鈞睿放棄近百萬年薪，回到家鄉苗栗獅潭創業，靠著阿嬤傳授的食譜及母親耐心指導，他重現記憶中的古早味，研發出「紫米粄粽」，Q軟外皮搭配鹹香內餡，每口都嘗得到紫米香，另外他也復刻傳統客家米粽、菜包，未來將融入甜菜根等養生食材，發揚客家美食。

傳統觀念排斥男人進廚房，甘鈞睿說，家裡只生3個男生，他排行老么，小時候就喜歡黏在阿嬤身旁，跟哥哥們擠在灶腳看她做粿，阿嬤不但不排斥男生做菜，還不藏私地傳授食譜，過年時大家庭會打蘿蔔糕分享，客家米食的好滋味就此烙印在心裡，看久了也會做。

去年底甘鈞睿辭去食品廠工作，回到家鄉獅潭新店老街創業，獅潭位於山區，高齡化嚴重，願意留下來深根的年輕人不多，他表示，現在不景氣，想趁著年輕嘗試創業，還能就近照顧年邁的父母很值得，阿嬤6年前過世，懷念她的手路菜於是就以客家米食為出發點，籌備3個月時間開了人生第一家店。

客家粄粽愈來愈少見，且因外觀與米粽、菜包相似，外地遊客常分不清楚兩者差異，甘鈞睿說，粄粽比起米粽做法更繁複，要讓客人吃粿不礙胃，抓比例可真煞費苦心，事前需泡米、磨米，再把米漿壓乾、攪拌製作外皮，改良常見白糯米粄粽，他將紫糯米融入，做出不同顏色與口味，與菜包不同的是還多了一股月桃葉清香。

甘鈞睿研發的紫米粄粽有鹹、有甜，鹹餡料有香菇、蘿蔔乾、豆干、腐皮等，口感鹹香分明、爽脆有嚼勁；甜餡料則改用紅豆泥，搭配紫米外皮不膩口。客家庄同樣賣粿的店家不少，他希望能闖出與眾不同，用美食帶動老街人潮。

(中時 )