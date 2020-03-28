基隆警赴KTV「全罩」臨檢加戴透明護目鏡，嚴防居檢者在外趴趴走。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警赴KTV「全罩」臨檢加戴透明護目鏡，嚴防居檢者在外趴趴走。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

境外返台的民眾暴增，讓基隆市居家檢疫的人數增加了足足有7倍之多，已從原來不到100人增加到700多人，為防有受檢疫民眾趴趴走，基隆市警察局第二分局28日凌晨進行大規模臨檢，針對轄區內的KTV、電子遊樂場等室內娛樂場所實施臨檢勤務，員警全程戴上口罩及防疫用護目鏡，避免被感染。

第二分局指出，主要對轄內連鎖KTV及電子遊樂場所等進行稽查，且利用警政資訊系統查證民眾身分，嚴防有心存僥倖的防疫列管對象滯留，有異狀時會立即通知衛生單位，以免造成轄區民眾恐慌；另外，也呼籲相關業者，彈性過濾、管制來店客人，並請民眾量測體溫、配戴口罩，若有發現有可疑人事物，應拒絕入店，儘速通報警方或衛生主管單位。

第二分局呼籲，居家檢疫與居家隔離的民眾勿心存僥倖，涉足人潮聚集易造成群聚感染的營業處所，將會依重罰10到100萬元，警方已全面啟動電子圍籬監控，如有超出範圍離家，警方都會依軌跡抓人。

另外，警察局長詹永茂也指出，基隆市警局也對異地辦公進行演練，包含了局本部各單位及各分局、派出所，演練非常成功，也確實可行，雖然是超前部署，但也是落實做好最壞的打算及最好之準備的風險管理概念，他強調基隆警局對防疫有信心，並已做好萬全準備，隨時配合政府政策，全力以赴。

(中時 )