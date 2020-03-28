韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰今天表示，境內新型冠狀病毒治癒率不斷提高，當天達到50%，呼籲全民繼續支持政府「保持社交距離」倡議。

韓聯社引述尹泰皓的話說，當天累計治癒人數首次多於接受治療的人數。這多虧防疫部門通過有針對性的診斷檢查和流行病學調查，迅速找到確診患者和接觸者並進行隔離，切斷傳播途徑，全民積極支持保持社交距離倡議，醫療團隊對確診患者進行精心治療。

尹泰皓提到大邱又有一家醫院發生集體感染，指出防控疫情依然存在不少風險和挑戰，當前要致力於徹底減少社區傳播和集體感染，呼籲全民繼續保持安全距離，共同戰勝疫情。

據韓國中央防疫對策本部28日通報，截至當天0時，累計治癒並解除隔離病例為4811例，正在接受隔離治療的患者減少至4523人。這是1月20日境內出現首例確診患者以來，時隔68天累計治癒人數首度超越接受治療的人數。

(中時 )