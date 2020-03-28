國內新冠肺炎確診人數日益增多，因此從國外回到台灣的旅客都要進行隔離檢疫，而在機場工作的人也無不小心翼翼，但今（28）日傳出觀光局桃園機場旅客服務中心的一名男員工，因身體不適就醫後確診為新冠肺炎病例。
根據《ETtoday》報導，交通部觀光觀光局桃園機場旅客服務中心的一名男員工，因身體不適就醫後確診為新冠肺炎病例，不過該員工並沒有出國歷史，因此推斷為因為接觸確診旅客而被感染。
觀光局副局長張錫聰也證實此消息，表示這名員工的工作內容為接待旅客、提供旅各相關資訊等，而也有知情人士透露，這名員工平常主要是接待貴賓，有時會在一、二航廈之間走動，但生活方面相當單純，不是待在家就是在辦公室。
而觀光局也立即作出反應，桃園機場中心已全面啟動消毒，並且中心的3位同仁已經返家進行14天的字主管力，觀光局也準備好了異地上班及準備機制，並會配合中央疫情流行指揮中心的相關檢疫作業。
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(中時電子報)
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