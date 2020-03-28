持刀刺死工讀生 男強盜殺人罪聲押 17:242020/03/28 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲蘇姓男子持刀刺死19歲劉姓工讀生，桃檢複訊後認為蘇姓男子涉犯強盜殺人重罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，檢察官並將解剖釐清劉男死因。 (中時 ) #男子 #強盜 #工讀生 #檢察官 #殺人罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵路警察案4月30宣判 李承翰父：盼殺兒凶手被判死 17:172020/03/26 社會 開車撞死人又吸毒遭逮 檢察官5000元交保 18:132020/03/26 社會 走私60億海洛因 4嫌判無期徒刑 04:102020/03/27 地方新聞 警方破獲詐欺機房驚見「詐團也防疫」 自我隔離打詐騙電話 14:272020/03/27 社會 首例！機車竊團首腦發燒 檢警隔14K遠距視訊偵訊 15:262020/03/27 社會 要炸死政治人物！男涉恐嚇總統府、新北市議會遭羈押 17:382020/03/27 社會 檢察官被隔離怎麼辦？看雲檢如何做 18:052020/03/27 社會 全國首例 竊賊發燒 檢院警視訊偵審 04:102020/03/28 社會新聞 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 09:092020/03/28 社會 爭風吃醋相約談判 當街開砸嚇壞民眾 14:132020/03/28 社會 社會熱門新聞 19歲弟遭啃老男刺心冤死路邊 姊慟：不要廢死還公道 - 社會 桃園男上夜班 遭隨機持刀刺死 - 社會 北市議會2女警為排假互鬥 惹怒議長全調職 - 社會 酒駕男拒撿還撞警 後座女乘客被桃警槍擊斃 - 社會 扯！夫妻檢疫趴趴走罰30萬 錢不繳擺爛落跑出境 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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