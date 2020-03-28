我國已拚到日產近1300萬片口罩，但為何還是一樣7天只能買3片？有網友不禁問「何時才能7天買5或6、7片口罩？」有網友算了一下回說：1300萬-300萬(醫護警消)=1000萬*7天=7000萬，2000萬人分，1周3片差不多啊！

PTT八卦版網友貼文問說，現在不是已經日產1300萬片口罩了，為什麼完全感覺不出來？還是一樣7天只能買3片。認為很多人1周上班5天，其他2天不用上班，但也要出門用餐或採買，幾乎天天都須要出門。還有一直找不到感染源的社區傳染發生，出門更是不敢不戴口罩。甚至有一堆應該居家隔離/檢疫的人不遵守規定趴趴走，真是王X蛋。

該網友更表示，撥一堆口罩給計程車，但又不強制計程車駕駛戴口罩。桃園火車站後面一堆排班計程車，10個駕駛有1.5個沒戴口罩，撥口罩給這些不戴的人根本浪費。

該網友說，所以7天只能買3片真的非常不夠，如果現在這樣就是日產1300萬片，建議增加產能到日產3000萬片，多的就出口到其他國家，政府不是說先自救才能救人嗎？現在這樣的產能，要救台灣自己都很抖了，更別說要救其他人了。有沒有何時才能7天買5或6、7片口罩的八卦？

底下的網友紛紛留言說：「不要逆時鐘，口罩留給需要的人。」、「就算全部都賣出來，人類的劣根性也都會全買完。」、「不是都拿出來賣，有分配的。」「之前新聞就有說了，不織布原料最多只能給1500萬片/日。」，「你要扣掉醫護/警察/大眾運輸/第一線公務員。」

至於為何如今7天只能買3片？行政院長蘇貞昌昨接受民進黨立委高嘉瑜質詢時就表示，口罩日產量雖已來到1200多萬片，但隨著產量增加，還要配給第一線防疫人員，包含醫護工作人員、計程車司機、警察特別執勤人員、救護消防車人員等。未來只要產能能夠穩定到一定程度，就會再增加。

(中時電子報)