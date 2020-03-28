慈濟贈500份「防疫包」，為居檢者補充物資。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

響應防疫工作，秉持「防疫總動員，關懷不分你我」理念，慈濟慈善事業基金會，於27日贈基隆市府關懷物資500份、價值約台幣50萬元的安心祝福防疫包，基隆市長林右昌代表市民接受並頒發感謝狀致謝，強調大家遵守政府防疫規定，全民合作努力，台灣一定挺過這次難關。

林右昌表示，全世界發生災害時，慈濟人總是走在最前面，給予暖心關懷。最近從國外返台民眾較多，基隆市居家檢疫從數十位增至七百多位，這次受贈物資，將轉送給接受居家檢疫民眾，他感謝上人與基金會帶來食糧與精神上支持，帶領檢疫民眾在家中安心度過檢疫期。

基金會執行長顏博文指出，除代表上人轉達關心，這個安心祝福防疫包，有志工研發五穀粉、香積飯、保健品、淨斯穀糧、祝福卡及《靜思語》袖珍本、靜思人生系列書籍一本，讓居家檢疫者帶著慈濟師兄姐的祝福，撫慰居家檢疫者及隔離者不安的心，帶來安定力量。

基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷中心，對於居家檢疫者及隔離者生活事務、心理關懷，提供即時協助服務；關懷專線02-2425-2119分機206、207、208(服務時間週一至週五上午8時30分到下午5時30分)。

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