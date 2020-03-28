新冠肺炎疫情持續，現在傳出連農作物用的肥料原物料都短缺，現在正值水稻、鳳梨、竹筍等作物生長期，南市農民擔憂買不到肥料，怕影響日後收成，農糧署南區分署表示，農委會在3月16日起就啟動肥料預購登記，近期登記的肥料數量遠超過台肥公司產量，因此生產不及延遲交貨，但預估2周內應可補足需求量，呼籲農民無需擔心肥料短缺、漲價問題。

農糧署南區分署指出，來自大陸，用來製造肥料的原物料僅占3％左右，其他則來自澳大利亞、印尼、中東等國家，以台灣目前產量應至少可供貨至8月，且陸續進口中，農民有問題可向台肥各區營業所反應，一般農藥肥料行跟農會都能訂購。

農糧署南區分署長姚志旺說，近期因農民聽聞經銷商貨源短缺、調貨不順，擔心肥料原物料不足，因此提前大量備貨，造成肥料生產供貨不及，才會出現買不到肥料的情形，為解決供需問題，農委會日前啟動肥料預購登記，並協調台肥公司在5至7日內供貨。

台肥占全台肥料供應量約7成，因近期登記的肥料數量遠超過台肥產量，造成生產不及延遲交貨，姚志旺表示，預估在2周內應可補足需求量，農民不需擔心。

南市府農業局局長謝耀清表示，若農民急需用肥，建議可依據台肥公司製作的拌肥指南及配方，以單質肥料混拌成各種複合肥施用，效果與直接購買複合肥料相同，農民若購買拌肥用的鉀肥及寶粒磷，台肥公司也贈送桶子及勺子一套，以便利使用。

(中時 )