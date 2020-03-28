新冠肺炎疫情延燒，全球30億人遭封鎖禁足，原油需求可能狂瀉20%，抵銷美國總統川普簽署2.2兆美元紓困案的好消息，加上沙烏地與俄羅斯石油大戰未歇，巨量原油充斥市場，國際油價周五又暴跌近5%，收在21.51美元，再度瀕臨20美元保衛戰。

美國財經媒體報導，國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol日前表示，疫情大爆發，全球有30 億人處於被封鎖狀態，包括出遊或消費等經濟活動幾乎停擺，以致今年原油需求恐大暴跌，每日約減少2000萬桶。但令人擔憂的是，原油供應卻每日增加300 萬桶，部分原因來自沙俄減產協議破局，引爆價格大戰搶奪市占。

油市正面臨需求崩壞和供應暴增的雙重打擊。Birol認為，油庫可能很快就會填滿；並呼籲主導石油輸出國組織（OPEC）的沙國儘快協助穩定原油市場。

市場之前傳出，俄羅斯想壓低油價，讓美國頁岩油商破產而退出市場，但Birol指出，油價若低於每桶25美元，頁岩油開發可能被迫中斷，不過卻有助於美國頁岩油產業整合，不見得能達到某些國家的目的。

沙俄價格戰僵局難解，俄羅斯主權財富基金負責人Kirill Dmitriev建議，在OPEC+（非石油輸出國組織）框架下，若其他國家加入協商行列，就可望達新減產協議。

周五紐約原油重挫1.09美元（或4.82%），收在21.51美元，本周跌幅超過5%；蘭特原油下跌1.41美元（或5.35%），收在24.93美元，本周跌幅約7.6%。

(中時電子報)