北部地區一名感情豐富的女子，與已婚夫發生不倫戀，相約「浪跡天涯」夜夜春宵，還拍下「親密」影片相互欣賞，甚至傳訊息給男方說「「佛家要人凡事放下，就是無法放下愛你！」，終於紙包不住火，被元配發現丈夫與小三的姦情，憤而提告要求賠償。

人妻提告說，她結婚已經多年，因為發現丈夫突然「出差」頻繁，而且回家不定時，讓她察覺有異，追查下，竟發現丈夫手機內出現許多曖昧的訊息，追問下老公才坦承有了婚外情，甚至手機裡還有與「小三」的自拍性愛影片。

得知丈夫果真有外遇後，提告人幾乎精神崩潰，還因此罹患焦慮症，據判決上說，被告女子明知對方已有妻室，，卻仍大膽偷情，還傳送調情訊息稱「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」、「佛家要人凡事放下，就是無法放下愛你！」、「想念你的愛撫」、「任何享受莫過於和你親親愛愛」等。

法官因此認為「小三」已嚴重侵害提告人婚姻生活，因此須賠償50萬元。

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(中時電子報)