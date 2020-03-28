中信兄弟與樂天桃猿28日進行二軍例行賽，雙方都派洋投先發，兄弟羅傑斯首局不穩先失2分 ，讓桃猿一路領先，直到8局下半許基宏敲出7戰以來第7轟，陽春炮將比分追平至2比2，最後雙方握手言和，也讓兄弟在二軍例行賽開打以來7連不敗。

兄弟先發洋投羅傑斯一開賽有些不穩，桃猿打者單局4支安打攻下2分，不過第2局開始就不讓桃猿打者越雷池，主投7局被敲8支安打、失2分，送出4次三振，接手投球的洪宸宇、吳哲源個投1局都沒被敲安；桃猿先發洋投尼寇力則是直到第5局才因隊友失誤失分，先發5局僅被敲4支安打，不過有4次三振、5次四死球，失1分非自責分。

桃猿靠首局攻下的2分，一路保持領先直到8局下半，林樺慶面對許基宏，挨一發右外野陽春炮，讓兄弟追平比數成2比2，許基宏7場比賽敲出7支全壘打，暫居二軍全壘打王，領先第2名的陽耀勳4支，此外12支安打、11分打點、36壘打數都領先群雄。

許基宏此戰3打數3安打，包含2支二壘打、1發全壘打，全隊僅敲6支安打，許基宏包辦一半，打擊率高達5成，也助兄弟二軍逼和桃猿二軍，目前兄弟7連不敗。

(中時 )