考古團隊主持人顏廷伃（中）說明「朴口遺址」的搶救發掘成果，交通部長林佳龍（右）肯定施工單位、考古團隊共創工程進度與文資保存雙贏。（王文吉攝）

考古團隊在「朴口遺址」持續發現土石流沖刷溝遺跡，研判史前人類在4000年前就受到天災地變威脅。（言古文化提供／王文吉台中傳真）

「朴口遺址」的牛罵頭文化層出土完整陶罐、半月形石刀、磨製有肩石斧等。（言古文化提供／王文吉台中傳真）

考古團隊在「朴口遺址」的營埔文化層發現史前人類製作石器的工坊遺跡。（言古文化提供／王文吉台中傳真）

台中豐原「朴口遺址」地處車籠埔斷層線行經區域，考古團隊挖掘過程，發現從4000年前就有土石流沖刷溝造成的大量亂石堆積，且持續至現代。學者研判，史前人類即備受天災地變威脅，最終可能遭遇大規模災害而遷居，出土文物及遺跡沒有發現類似小林村的毀滅性破壞跡象。

「朴口遺址」位於國4豐潭段工程豐原1號隧道西洞口，其中下部文化層屬新石器中期的牛罵頭文化，距今4000至3700年，埋藏深度約在地表下7至10公尺；晚期則為營埔文化層，年代距今3000至2600年，深度約地表下3至4公尺；現地表層是公墓用地，近代未有人類居住。

「朴口遺址」新發現，補足自大甲溪南側、台中盆地東側豐原丘陵西麓緩坡地至大甲溪中上游之間的考古資料空白。出土文物以陶器、石器為主，以形式多樣化，且再製情況頻繁的玉器最引人注目。此外，也出土不少以砂岩礫石排列的人為構造物，可能是房屋建築基礎或駁坎。

考古團隊主持人顏廷伃指出，遺址內常見土石流造成的大量礫石散亂堆積，天然災害顯然影響史前人類生活；大量砂岩礫石也成為營埔文化人製作斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墜等石器的材料，並發現製造石器的工坊遺跡。

值得注意的是，「朴口遺址」地處車籠埔斷層線行經區域，考古團隊挖掘牛罵頭及營埔文化層，持續發現多處沖刷溝及散亂礫石堆積。顏廷伃表示，這裡從4000年前至今持續發生土石流，研判地震及自然災害頻繁，可能是某一次大型災變發生後，迫使史前人類移居他處。

(中時 )