國小三年級開始接受彰化家扶二林服務處扶助的國三少女小語（右），國中三年平均學科成績都在94分以上，是金龍春獎學金常客，小語領獎後分享讀書心得，並說長大後要效法吳繁榮（左）回饋社會幫助弱勢。（謝瓊雲攝）

小語（左）領獎後分享讀書心得，並說長大後要效法吳繁榮（右）回饋社會幫助弱勢。（謝瓊雲攝）

新北市68歲貿易商吳繁榮，15年前以姑姑出家法號「金龍春」創辦獎學金，幫助彰化二林故鄉弱勢學童向學，來自單親家庭的國三少女學霸小語，小學起就是金龍春獎學金的常客，28日受獎時她說，會努力考上第一志願，長大後像吳伯伯一樣回饋、幫助社會。

吳繁榮幼時家貧，父母都到外地工作拚經濟，他從小由姑姑帶大，窮到沒錢買新鞋，只有逢年過節、上台領獎時才把鞋穿上；成年後他北上經商有成，決定回饋故鄉，鼓勵弱勢生向學，15年來逾400名家扶兒童、少年受惠，累積已發出308萬元獎助學金。

近年已呈半退休狀態的吳繁榮，搬到台東養老，仍年年親自回故鄉頒獎，為感念過世的姑姑如母親般養育他成人，去年還成立金龍春紀念公園，打算未來年年在此頒獎，以自身故事勉勵更多青少年；他鼓勵大家勇於發問、發現自己的優點，努力追求成功。

小學三年級起接受家扶扶助的小語，是家中3姊妹的老么，與母親4人相依為命，藉由家扶課輔資源和勤學成為小小學霸，上國中後成績仍維持在平均94分以上，她說，感謝吳伯伯真心鼓勵孩子讓自己成為更好的人，她會繼續努力，考上第一志願高中後做個有用的人，效法吳伯伯幫助更多人。

(中時 )