全球最大保險套製造商康樂公司（Karex Bhd）表示，由於受到新冠肺炎疫情衝擊，生產線停工，導致供應量大幅縮水近50%，按照目前庫存量僅能支撐2個月，到時全球恐出現保險套荒。

位於馬來西亞的康樂公司，保險套出貨量占全球1/5，以杜蕾斯（Durex）等品牌行銷全球，但是受到新冠肺炎疫情影響，馬來西亞政府下令封城，影響所及，康樂公司在大馬的3個工廠已超過一周停工，沒有生產任何的保險套。而康樂在中國與印度的工廠也關廠無法作業，市場因停工而短缺的保險套數量已逾1億。

康樂公司大馬廠已於27日獲准重新開工，不過員工上班時間只有原來的一半，所以無法百分之百恢復產能。康樂公司執行長吳名吉(Goh Miah Kiat，音譯)表示，重啟工廠需要時間，我們將努力以一半的生產力趕上需求。他憂心地說：「我們將看到全球各處的保險套短缺，這將令人恐懼。」他還說，非洲許多人道援助計畫可能因保險套短缺而受影響，「短缺現象不只是2週或是1個月，可能長達數月之久。」

(中時 )