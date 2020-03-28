「國標舞女王」劉真本月22號病逝榮總，追思靈堂設於龍巖會館，胡瓜、王彩樺、曾國城、謝震武等演藝圈好友也紛紛前往悼念；只是「最美士官長」劉香慈日前才剛產下第2胎「永信金孫」Enzo，在坐月子期間無法親赴靈堂致意，不過她也選擇了用另一方式來哀悼劉真，令人看了鼻酸。

劉真頭七的前一天深夜，劉香慈突然在臉書PO文，心情複雜地寫下想對劉真說的話，「Dear,請原諒我還在坐月子，無法親自去悼念妳⋯妳最好的一面、溫柔的聲音、最善良的個性，永遠在我們的心中。說好一起遛小孩的⋯」。

雖然劉香慈坐月子不方便前去靈堂，但她選擇用另一種方式為劉真獻上心意，「最近念經，誠摯回向妳往生西方極樂淨土，霓霓平安健康的長大@serenachenliu#南無阿彌陀佛」

曾國城今日前往劉真靈堂追思，感慨萬千地表示劉真好像還沒走，很難接受這個事實，也透露辛龍整個人瘦了不少，「辛龍真的太愛劉真了，他所表現出來的捨不得，一般人很難想像。」

(中時電子報)