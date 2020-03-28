隨著新冠疫情的發展讓全球民航業卻遭受嚴重衝擊，大量航空公司取消大部分航班，有些公司甚至取消全部航班。全球目前有數千架飛機停飛，世界各地機場都能看到大量停飛的飛機密集排列在停機坪、滑行道乃至跑道上。

據《現代艦船雜誌》報導，飛機停飛最壯觀的莫過於迪拜機場近百架A380密集停放在滑行道和停機坪上，平時該機場A380約有20-30架停在登機口等待上客，這家位於中東的杜拜航空公司因本身國土較小，經營的都是國際航班，受影響也最大。

報導說，歐洲的航班也不例外，歐洲國家普遍國土面積不大，鐵路、公路網較為發達，大量航班飛的都是國際航線。疫情蔓延以來，許多國家紛紛關閉或削減國際航班，造成大量空勤人員與客機閒置。這些不只是機組人員，還包括數量更多的地面人員，既包括後台的運轉、機關部門，也包括機務人員。

各國為應對航空業寒冬，普遍都進行了對各航空公司的救援工作，但是依然會有一批原本經營狀況就不佳的航司倒閉，受影響的也包括製造飛機的公司，有些貨主已無法正常出貨，生產線停擺恐怕難以在短時間內恢復。

(中時電子報)