美國卯足全力對付新冠肺炎，目前單日檢測量已超過12萬人 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎疫情擴散全球，如今也遠渡重洋重創美國，美國在昨天(27日)確診人數超越大陸，成為全球確診案例最多的國家，今天更是突破10萬人大關，超過1500人死亡。有網友貼出美國的新冠肺炎數據，讓網友看到直呼太可怕。

網友在PTT新冠肺炎版貼出《CovidTracking》所整理出的美國全國以及各州的檢驗、確診數據，該數據指出，美國的檢驗數從3月初的單日1000人，到前天(26日)已經來到單日12萬人，全美3.5億人中，總計已有54萬人完成檢驗。其中又以紐約州最多，累計檢驗人數達到12萬人，當中約有3.7萬人確診。

自3月11日NBA球星戈貝爾(Rudy Gobert)確診後，美國疫情一發不可收拾，美日檢驗數也不斷飆升，從3月11的2538人數，到3月16來到14402人，21日以後更是達到單日4萬人以上的檢驗量，26日直接突破10萬大關，來到12萬檢驗量。

鄉民也紛紛留言表示：「美國卯足全力了，這檢測量也太狂」、「老美認真了」、「老美動起來真不是蓋的」、「美國這是進入戰爭模式了吧」，也有人看到數據嚇到：「紐約12萬人有3.7萬人確診，確診率31%耶...」、「美國真的會很慘」、「總確診30萬以上跑不掉了...」。

(中時電子報)