連假在家也能「礦山尋寶」，黃金博物館陪你防疫拿獎品 。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

連假在家也能「礦山尋寶」，黃金博物館陪你防疫拿獎品 。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

連假不出門，可以怎麼玩呢？新北市立黃金博物館配合防疫政策，為了讓大小朋友可以在家歡度兒童節連假，特別推出「礦山尋寶趣」兒童節線上學習活動，讓各位不用踏出家門，一樣可以度過特別又有意義的假期，即日起至4月5日止，只要將自己彩繪的礦石上傳至黃金博物館官方粉絲頁，即可以獲得金光閃閃的兒童節禮物。

館長王錦華表示，今年兒童節適逢非常時期，雖然博物館處在休館期間，但為了能持續陪伴孩子們，我們設計一張兒童節專屬學習單，精心挑選4種水金九地區常見的礦石，透過描繪礦石結晶，引導孩童認識水金九地區的地質與礦體。學習單上除了有描繪礦石結晶的空格，也有關於礦石的小問題，讓小朋友在玩樂中快樂學習自然知識。

即日起至4月5日止，只要在博物館的官網或粉絲專頁下載學習單，列印出來後於空格內畫出指定礦石結晶，並拍照上傳到博物館FB的活動貼文中，即可獲得黃金博物館的金鉛筆。歡迎有興趣的大小朋友們於連假期間，一起來玩活動、拿禮物，度過一個開心的假期。

(中時 )