美國科學期刊《科學》（Science）網路版日前刊登一篇專家投稿稱，為開發對抗新冠病毒傳染病的疫苗，國際間有必要採取二次世界大戰中美國為了開發原子彈而實施科學家總動員的「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）那樣的態勢。

投稿者是力爭在發展中國家普及疫苗的著名非營利組織「全球疫苗免疫聯盟」（Gavi，總部位於日內瓦）執行長塞斯．伯克萊（Seth Berkley），文章題為《新冠病毒需要一項曼哈頓計劃》（COVID-19 needs a Manhattan Project）。

據日本共同社28日報導，文章指出，鑑於目前各國對新冠病毒疫苗開發競爭激烈，為了讓最安全、有效、平價且能大量普及的疫苗儘早實用化，呼籲國際間集中資源和智慧。文章稱「在科學應用和規模龐大之外，從國際安保課題的觀點來看，（疫苗開發）也將是曼哈頓計劃那樣的舉措」。

Gavi稱向貧困國家的兒童等提供疫苗，已挽救了1000萬人以上的性命。

美國第一枚核彈裝置，在1945年7月16日的「三位一體」試驗。(圖/網路)

關於以導致日本廣島、長崎遭遇原爆損失的計劃為例，伯克萊接受共同社採訪說「這是為了儘早讓疫苗實用化而敦促國際合作的例子，絲毫沒有讚揚導致市民死傷的科學研究之意圖。如果造成了傷害，我將道歉」。該雜誌對投稿附加了說明稱，曼哈頓計劃「對於人類存在恐怖的負的一面」。

曼哈頓計劃是二次大戰期間研發與製造原子彈的大型軍事工程，由美國主導、英國與加拿大提供相關支援，該計劃於1942年至1946年間由美國陸軍工程兵團的格羅夫斯中將（Leslie Richard Groves）領導，美國物理學家歐本海默作為洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）首任主任負責原子彈的製造。美國物理學家貝德森（Benjamin Bederson當年曾參與「曼哈頓計劃」，他堅稱原子彈救的人比殺的人多。

(中時 )