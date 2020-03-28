「台北法案」在美國正式生效，基隆市長林右昌在臉書寫出背後不為人知的故事。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

美國川普總統在26日正式簽署生效「2019年臺灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（臺北法案‬），基隆市長林右昌於28日在臉書上寫道，這項法案正式成為美國國內法，不僅有助於深化台美關係的穩定發展，更將對於印太地區的安全，國際和平產生正面丶積極且穩固的力量。

林右昌表示，這項法案的聯邦眾議院版本，正是去年3月間右昌訪問美國時曾經拜訪的匡希恆(‪John Curtis, R-UT‬)眾議員所領銜提出，這位眾議員來自猶他州，是位摩門教徒，年輕時曾在台灣傳教過，對台灣人民和風土人情留下非常深刻且友好的印象，而猶他州首府鹽湖城市（Salt Lake City）正好是基隆市的姐妹城市，更讓兩人一見如故。

林右昌說，這位眾議員非常熱愛運動，見識廣闊，風趣幽默，我們深度交換了彼此對於台美關係的看法，在會談結束之後，自己送他一頂「我愛基隆」的帽子，他則將珍藏蒐集的襪子送給給基隆，倍感溫暖，自己更當場邀請他有時間一定要再來台灣，也來基隆走走。

林右昌表示，這位和基隆市有深厚淵源的美國友人，在此時此刻成為提升台美關係的重要推手，他指出，自己去年訪美之行能對台美關係作出一點貢獻，雖然辛苦但實在感到非常有意義，相當值得。

(中時 )