歌手曾昱嘉日前推出新歌〈看破〉，好友王子、網美熊熊紛紛幫他宣傳，28日度過31歲生日，唱片公司昨為他慶生，原以為來要開會的曾昱嘉，一進門被震天價響的紙砲和歡呼給嚇到還抖了兩下，可愛模樣讓同事笑翻，公司送上巧克力金箔蛋糕，期許曾昱嘉闖出好成績，有望挺進金曲，曾昱嘉邊在蛋糕上灑金箔邊許願，期望疫情快過去、所有人平安健康，各行各業可以渡過肺炎寒冬，他也透露生日當天要帶媽媽吃大餐，感謝母親養育之恩。

以《超級偶像》第四屆冠軍之姿出道的曾昱嘉，中間一度度過當兵停頓的音樂撞牆期，前年遇到伯樂福茂唱片，便推出由他填詞的單曲〈退讓〉，該曲搭上劉以豪主演夯劇《我們不能是朋友》成績優異。先前比賽時一度因外型受批評，近期他成功塑身，靠運動瘦15公斤，為再戰歌壇曾昱嘉天天進公司寫歌，老闆為他打造「VIP雅座」、錄音室任他用，讓曾昱嘉練起來很起勁。

曾昱嘉在蛋糕灑上金箔。（福茂唱片提供）

(中時 )