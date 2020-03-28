新冠肺炎疫情延燒不斷，中央流行疫情指揮中心宣布今（28）共有16例確診，其中更有2名本土案例，且感染源不明。不過，案269卻在稍後被交通局給證實，這名30多歲的男子在桃機旅服中心擔任內勤，且平時活動史單純，引起機場工作人員人心惶惶。有知情人士透露，男子最有可能是在機場廁所染上病毒。

今日指揮中心才宣布新增2名本土案例，其中一名50多歲男性（案268）因發病29天才確診，導致接觸者多，讓陳時中坦言「較複雜」；過沒多久這名30多歲的男性（案269）卻被觀光局副局長張錫聰證實，自己的員工確診。這名男員工平時擔任機場旅客服務中心人員，主要工作是接待來台旅客並提供資訊。

根據《ettoday》指出，有機場的知情人士透露，男子主要工作任務就是接待貴賓，平時多在一、二航廈走動。儘管生活史單純，不是待在住家就是在辦公室，卻染上新冠肺炎，尤其近期外國旅客大減，接待長官、外賓機會不多，更讓身旁同事人心惶惶。

知情人士推測，男子在機場內感染機率較大，認為他最有可能是在機場的廁所內染上病毒，畢竟近期的確診案例仍以境外居多；在家中或社區感染的機會並不高。研判男子是在上廁所時，觸碰到其他確診者曾使用過的物品，導致感染。

觀光局指出，目前桃園機場旅服中心已全面啟動消毒，確診員工同事、主管也返家進行居家檢疫、隔離。

(中時電子報)