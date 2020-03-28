日本第一牛郎日前來台遊玩造成粉絲爆動，也引發人們對於日本公關產業的好奇。在日本歌舞伎町有名陪富婆陪酒妹，她的成功也是一個傳奇。

有第一陪酒女之稱的愛澤繪美里（愛沢えみり），18歲離家還是個天真女孩，她住男友家過著遲到、早退等下班的打工生活，直到與男友分手被趕出家門才開始有了改變，開始從事女公關的陪酒工作，20歲時她到歌舞伎町的夜總會工作，馬上大受客人的歡迎。工作3年後，她的最高營業額已達到一晚2,800萬日圓（約764萬台幣），但據傳她因體質關係不能喝酒，因此不靠賣身或是喝酒，達到年收入超過2億的身價，還被客人稱作「平成時代的灰姑娘」。

在 Instagram 查看這則貼文 産毛ちょろりん👶🏻 愛沢えみり（@emiri_aizawa）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 3 日 上午 3:04 張貼

覺醒之後的愛澤繪美里相當上進，沒有因為紙醉金迷的生活而迷失，她努力的吸收新知與文化，總是和客人很有話聊，即使不喝酒她也能讓荷人心甘情願的排隊掏錢，就是要她。此外她也積極發展副業，不但拍起了雜誌進軍模特界，提高身價，還成立自己的服裝品牌，出書上節目，甚至開了醫美診所和夜總會，成為獨當一面的女社長。

2019年，愛澤決定引退來專心經營自己的事業，她也知道自己青春不再，選擇在最如日中天的時候結束陪酒女的生涯，開創新的人生是她的智慧。

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(中時電子報)