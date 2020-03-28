新冠肺炎疫情持續延燒，交通部觀光局28日證實，1名派駐在桃園機場旅客服務中心的員工，確診罹患新冠肺炎，這也是桃園機場上班的所有員工中，首次出現的病例。

觀光局指出，該名男性員工任職桃園機場旅客服務中心，日前因身體不適就醫，但經化驗後竟確診肺炎，事發後另3名同組同事也返家自主管理14天，他上班的辦公室也立刻進行消毒。

由於該名員工近來並沒有出國旅遊史，且他並不是第一線接待旅客的前台人員，生活單純的他幾乎只有在住家及機場往返，消息傳出後也讓其他的機場員工人心惶惶，1名在同樓層上班的其他單位員工表示，很擔心自己跟他使用過同一間廁所，今天路過觀光局辦公室時，也看到裡面的電腦等設備都已經包上塑膠套，似乎才剛消毒完畢。

另一名機場員工也說，機場是防疫最前線，雖然大家私下都知道桃機「淪陷」是遲早的事，不過能撐到現在也算不容易了。機場公司表示，為全力防堵疫情，機場每天出動超過6百名的清潔人員，在所有入出境通道、空橋、候機室、大廳及美食街等區域清潔消毒，讓感染風險降到最低。

(中時 )