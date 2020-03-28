博士趙主彬對話截圖。(取自韓國me2day微博)

韓國N號房變態性虐少女風波越演越烈，今(28日)又有最新發展！韓國媒體《wikitree》曝光主嫌之一的「博士」趙主彬對話紀錄，驚爆知名電視人L跟男歌手K也曾試圖加入會員。

韓國媒體今日曝光趙主彬對話紀錄，趙主彬透露先前K歌手對「博士房」興趣很高，在身份認證後，甚至還拿到一些『樣品』，未料卻在支付入場費的過程中烙跑，令趙主彬直言：「所以我生氣了，他就把XXX(L某)介紹給我，為了讓自己脫身。」

L電視人雖然對博士房也有極大興趣，最終也在身分認證環節中後悔放棄，不過他為了平息趙主彬對K歌手的怒火，還主動匯款120萬韓元給趙主彬，連趙主彬也認證L電視人很講義氣！

值得注意的是，趙主彬在對話截圖中還提到「沒多久K歌手的事情就爆發出來了」，一句話令K歌手的身分呼之欲出。但由於這也僅是趙主彬單方面說法，因此警方還會進一步調查，證明真偽。

(中時電子報)