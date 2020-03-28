Land Rover歡慶Range Rover家族問世週年，邀請著名雪地藝術家Simon Beck於瑞典北極圈為Range Rover創作獨一無二的「50 Years of Ranger Rover」地景藝術，同時邀請世界重量級拳王Anthony Joshua實地挑戰極地駕馭。

這個場域座落於極地嚴寒氣候所造就的獨特冰湖地形，擁有寬度達260公尺環型測試跑道，絕佳天險條件讓Land Rover研發團隊以此地作為車款開發的主要測試場地之一。Simon Beck在此親自行走超過4萬5000步穿越積雪路面，為4款最新世代Range Rover Special Vehicle頂級豪華車款，創作佔地廣達5萬3092平方公尺的50週年紀念地景藝術。

Land Rover此次特別邀請同為英國驕傲的世界重量級拳王Anthony Joshua親臨現場，在專業教練團隊的指導下，體驗各項雪地駕馭技巧。Anthony Joshua表示：「我相當期待6月份的到來，作為英國最具代表性的奢華出口精品之一，Range Rover將迎接問世50週年的重要里程碑，屆時我也將駕駛著全新訂製的Range Rover SVAutobiography前往倫敦迎戰Kubrat Pulev，捍衛我的冠軍腰帶，這絕對會是最棒的登場方式。這款車具備無與倫比的舒適度與性能表現，50年的傳承絕非浪得虛名。」

冰上地景藝術迎接RANGE ROVER車系問世50週年。（Land Rover提供）

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