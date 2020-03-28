中國湖北省解封，然而遭註記管制的台商仍需搭乘包機返台，但原定29、30日2天從上海起飛的包機如今傳出可能有變化。中央流行疫情指揮中心監測應變官薛瑞元表示，目前準備工作都已就緒，但有2個可能「橫生的枝節」。

台灣政府安排以「類包機」模式接回國人，預計29、30兩日接回滯留當地台灣人，此次指定的2架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日（日）、3月30日（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾到上海搭乘。

薛瑞元表示，現在包機準備工作已準備就緒，28日上午也沙盤推演過一次，如果有橫生枝節會另做應變。至於有哪些可能狀況？薛瑞元回應，目前湖北省已解除封城，開啟對外交通往來，點到點移動到上海應該沒問題，可以搭飛機回來，但若無法做到就會是其中一個問題。

第2個橫生的枝節為，此次包機每個班次也會有4名護理人員作為機組員隨行，抵達後不下機，只在空橋上協助人員著裝，但可能也會遇到像第2批包機時一樣，所有人員都要下機出境，如此一來所有人回台就須居家檢疫14天。但薛瑞元強調，此次包機是正常航班，應該不會遇到這個問題。

(中時電子報)